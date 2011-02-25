Во Львове во время «Разговора со страной» Януковича возникла стычка

Во Львове во время прямой трансляции «Разговора со страной» Президента Виктора ЯНУКОВИЧА возникла стычка.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади перед театром имени Саломеи Крушельницкой, где установлен экран для прямой трансляции «Разговора со страной», представители ВО «Свобода» провели флеш-моб под названием «Рік у ярмі». Парни в карикатурных масках, изображавшие В.ЯНУКОВИЧА, Николая АЗАРОВА и Сергея ТИГИПКО, погоняли двух «украинских крестьян» - женщину и мужчину, одетых в украинские костюмы и запряженных в хомут, кнутами и цепями, при этом выкрикивая лозунги, с которыми В.ЯНУКОВИЧ шел на выборы.

Во время флеш-моба переодетые в гражданское крепкого телосложения мужчины начали выталкивать «свободовцев» за пределы площади, чтобы участники флеш-моба не попали в камеры трансляции.

Мужчины спортивного телосложения, которые наотрез отказывались предъявить удостоверение или представиться, сначала вытеснили от экрана участников представления, а затем бросили на землю и надели наручники на Марьяна БЕРЕЗДЕЦКОГО - председателя фракции ВО «Свобода» в Стрыйском районном совете. После этого силой начали тащить его с площади.

За «свободовцев» вступились собравшиеся на площади львовяне, которые окружили их и не дали возможности переодетым правоохранителям забрать закованного в наручники «свободовца» и других участников флеш-моба.

После вмешательства депутата Львовского областного совета Ирины СЕХ неизвестные оставили задержанных, и ушли с площади. При этом они оставили на руках М.БЕРЕЗДЕЦКОГО номерные наручники (№ НЕ 0078), по которым «свободовцы» теперь намереваются установить владельца.

В комментарии журналистам председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» И.СЕХ отметила, что по-видимому, не такого разговора ожидал Президент и президентская команда.

«Сегодня власть очень хорошо продемонстрировала, как она «услышит каждого». Неслыханный произвол – в центре Львова неизвестные люди в гражданском, не предъявив удостоверений, задерживают участников мирной акции. Бросают их на землю. Надевают наручники. Достойное отмечание годовщины инаугурации президента!», - отметила И.СЕХ.

В отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области отказались давать какие-нибудь комментарии относительно этого инцидента.