Янукович назвал время для выборов, которое устраивает его

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что парламентские выборы могут пройти в конце сентября – начале октября, и называет главным условием для их проведения возвращение депутатов от оппозиции в сессионный зал Верховной Рады для принятия необходимых законов, которые обеспечат проведение честных и прозрачных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Сегодня, если состоится очередная встреча (с Президентом – УНИАН), я буду настаивать, чтобы срочно депутаты приступили к рассмотрению законопроектов малого пакета, которые обеспечат честные и прозрачные выборы. Это главное условие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ (УНИАН: по информации пресс-службы Президента, встреча Виктора ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ запланирована на 14.00).

По мнению премьера, чем скорее депутаты от оппозиции вернутся в зал ВР, тем быстрее могут пройти парламентские выборы. «Поэтому дата (выборов) уже сегодня просматривается как возможная. Если выборы будут – это или конец сентября, или начало октября. Но единственным условием может быть только законодательное обеспечение», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также считает, что если депутаты от оппозиции не вернутся в сессионный зал, то они должны сложить с себя полномочия. «Я об этом говорю: пожалуйста, карты в руки - останавливайте свои полномочия, и Верховная Рада самораспускается», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

«Все те, кто хочет идти на выборы незаконные, и те, кто называет даты: май или июнь, пусть идут на выборы без нас. Но они должны понимать, чем они (выборы) закончатся. Это игра опасная, поэтому мы в эту игру играть не будем», - заявил глава правительства.