Янукович объясняет рост цен мировыми тенденциями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объясняет рост цен в Украине мировыми тенденциями, и считает, что гражданам нужно повышать зарплаты и пенсии до мировых стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной», отвечая на вопрос гражданки.

Президент заметил, что вопрос роста цен и тарифов является очень болезненным для страны.

По его словам, к сожалению, украинцы не живут на отдельной планете, поэтому на процесс ценообразования влияют мировые цены, в том числе и на энергоносители.

«И мы вынуждены включать эти цены в себестоимость услуг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о росте цен на продукты питания, Президент заметил, что сегодня нужно навести порядок в аграрном секторе, чтобы страна вышла на реальную себестоимость продукции.

В то же время, по мнению главы государства, наиболее действенным механизмом борьбы с увеличением цен и тарифов является повышение зарплат и пенсий, которые, по словам В.ЯНУКОВИЧА, должны соответствовать мировым стандартам.

«Чтобы соотношение цены и заработной платы было корректным по отношению к человеку», - сказал он, пообещав, что власть будет решать этот вопрос.