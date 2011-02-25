Янукович признает существование большого количества проблем

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что на сегодняшний день в государстве есть много нерешенных проблем и трудностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем вступительном слове в прямом эфире шести телеканалов в рамках проекта «Разговор со страной».

«Безусловно, если бы я сказал, что жизнь было очень хорошая, – я был бы неискренним», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он подчеркнул, что, выдвигая свою кандидатуру на пост Президента, он знал о количестве проблем в государстве.

«Я шел на выборы и готовился к этой должности», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, его сегодняшний отчет перед украинским народом за год деятельности на посту главы государства является подведением итогов жизнедеятельности страны в целом и лично его вместе с командой.

«Для того чтобы мы изменили ситуацию к лучшему – это значит, что нам надо изменить во многих направлениях жизнедеятельности страны подходы как руководителей – больших чиновников, так и, безусловно, привыкнуть к этим изменениям всему обществу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что все основные изменения направлены на повышение конкурентоспособности Украины.

В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что в этом году будет продолжаться реализация начатых и начнется воплощение новых реформ во всех сферах жизни. По его словам, реформы будут проводиться с привлечением наибольшего количества специалистов и общественности.

«Мы будем это делать. Мы это будем пытаться делать», - пообещал Президент.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ пообещал продолжить борьбу с коррупцией в государстве, которая, по его словам, лишает страну многих возможностей.

«Чтобы не страдала страна от небольшой кучки людей, которая пытается на этом наживаться», - отметил он.