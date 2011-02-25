Жалобу Луценко суд рассматривает без его участия

Апелляционный суд Киева сегодня в 10.00 начал рассмотрение жалобы экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО относительно продолжения срока его ареста до 26 апреля при его отсутствии в зале судебных заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале судебного заседания адвокат Ю.ЛУЦЕНКО предоставил ходатайство с просьбой, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО был доставлен в суду, поскольку, по его словам, жалобу писал не только адвокат, но и сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Суд, рассмотрев ходатайство на месте, отказал в его удовлетворении, мотивировав это тем, что в суду не поступало заявление, заверенное руководством СИЗО, о доставке Ю.ЛУЦЕНКО в зал судебных заседаний

На заседании присутствуют, кроме сторон - участниц процесса, народные депутаты Тарас СТЕЦЬКИВ, Владимир ФИЛЕНКО, а также жена и старший сын Ю.ЛУЦЕНКО.