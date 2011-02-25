Совместный учебник истории для Украины и России пока невозможен

Создание совместного учебника истории для Украины и России на данном этапе нереально.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете Алексей ВЛАСОВ на пресс-конференции в Москве на тему: «Президентский год Януковича - между Россией и Европой».

«Создания совместного учебного пособия для учителей – этот тот максимум, который можно достичь. Для написания совместного учебника по истории не готовы ни коллеги из Киева, ни из Москвы. Еще слишком много тем, по которым не возможно договорится в силу разности подходов научных школ», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, нужно проводить совместные научно-практические конференции для обсуждения «спорных» вопросов. После этого можно будет выработать «общую платформу» и через 3-4 года можно говорить об учебном пособии для университетов.

В тоже время, он считает, что исчезает политизация вопросов истории в двухсторонних отношения.

«Меньше сенсационности, меньше крикливости. Даже по проблеме Голодомора теперь можно разговаривать на уровне историков-профессионалов, не подключая тех людей, которые откровенно кликушествовали, зарабатывая на этих вопросах политический капитал», - сказал эксперт.

Также много сделано для организации студенческих обменов – российские студенты поедут в украинские ВУЗы, а для украинских студентов будет введен механизм квотирования.

Как сообщал УНИАН, 13 мая 2010 года министр образования Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Украина и РФ до конца 2010 года подготовят совместное учебное пособие для учителей истории. «У нас есть интересные наработки о создании совместного учебного пособия для учителей истории и обществоведения. У нас достаточно разные программы и я понимаю, что это достаточно маниловская идея создать общий учебник, поэтому мы начнем с учебного пособия для учителей», - сказал Д.ТАБАЧНИК. При этом он отметил, что в пособии будут изложены разные точки зрения на «какие-то сложные процессы». По его словам, это позволит учителям лучше понимать друг друга.

10 февраля руководитель Центра истории России, Украины и Беларуси Института всеобщей истории РАН Александр ШУБИН заявил, что формат будущих учебных пособий по истории для учителей Украины и России пока только обсуждается.