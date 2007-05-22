Азаров назвал главную договоренность Ющенко и Януковича

Главной вчерашней договоренностью Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА является то, что стороны согласились провести внеочередные парламентские выборы «честно, демократично, дав возможность максимально большому количеству наших граждан реализовать свою волю».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что тем самым достигнут прогресс, поскольку до сих пор «мы работали под постоянным прессингом» и «кто-то заявлял о затягивании переговоров».

Н.АЗАРОВ также сообщил, что «вчера переговоры Президента и премьер-министра закончились около восьми вечера, и практически не было времени у членов рабочей группы встрелиться. У нас, например, - с премьер-министром, у Президента - с переговорщиками с той стороны. Поэтому мы сегодня в первой половине дня взяли сознательный тайм-аут для того, чтобы обдумать все позиции, о которых договорились Президент и премьер», - сказал Н.АЗАРОВ. Сегодняшнее заседание рабочей группы началось в 15.30 в Кабинете министров.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что Украина впервые столкнулась с необходимостью проведения досрочных парламентских виборов, и нормативно-законодательная база не подготовлена. В частности, по его словам, необходимо обеспечить возможность для голосования гражданам Украины, находящимся за границей, а также гражданам, которые по состоянию здоровья не могут голосовать на избирательных участках. По его словам, речь идет приблизительно о 6-7 млн. человек.