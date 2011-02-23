Херсонский губернатор обещает «зарыть» расхитителей

Председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК обещает «зарыть» расхитителей оросительных систем.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня на очередном заседании областной коллегии, где рассматривались вопросы подготовки аграрного сектора региона.

В частности, во время заседания председатель Херсонского облсовета Виктор ПЕЛИХ рассказал членам коллегии, что он получил жалобу от председателя Чкаловского сельского совета Новотроицкого района. В жалобе сельской председатель сообщил, что он не может справиться с разрушением системы орошения на территории сельсовета. В частности, по словам В.ПЕЛИХА, в жалобе указывалось, что систему орошения разрушают, несмотря на все противостояние местной власти, лица «неславянской национальности». «Рыли, и будем рыть. Так они говорят этому председателю сельсовета, - подытожил сообщение председатель облсовета.

Информация В.ПЕЛИХА вызвала эмоциональную реакцию председателя Херсонской ОГА Н.КОСТЯКА. «Это не украинцы роют, которые говорят: рыли, и рыть будем. Мы их сами зароем», - сказал Н.КОСТЯК.

Кроме того, председатель ОГА обратился к присутствующим в зале представителям правоохранительных органов области - милиции, прокуратуры и СБУ с предупреждением.

«Не будет соответствующей реакции с вашей стороны на подобные факты, я лично пойду к Президенту, чтобы вас поувольняли», - пригрозил губернатор.

На коллегии отмечалось, что в области на данное время с орошением используется 285 тыс. га сельскохозяйственных земель. В то же время, полноценно задействованы системы мелиорации лишь на 67% этих земель. Также, по данным ОГА, за последние годы были разворованы оросительные системы более чем на 43 тыс. га сельскохозяйственных земель.