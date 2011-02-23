Тимошенко: Янукович скоро будет вносить правки в 10 заповедей
08:25, 23 февраля 2011Политика
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Лидер Батькивщины видит "аферу"
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко называет аферой инициативу президента Виктора Януковича относительно внесения новых изменений в Конституцию.
Так она прокомментировала создание по инициативе президента Конституционной ассамблеи.
"Янукович начинает аферу с новыми изменениями в Конституцию. Диктатору не хватает диктатуры. Скоро он будет вносить правки в 10 заповедей. Патология", - написала Тимошенко в своему Twitter.
Как известно, сама Тимошенко выстроила несколько избирательных кампаний на обещании внесения нового проекта Конституции.
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