Тимошенко: Янукович скоро будет вносить правки в 10 заповедей

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко называет аферой инициативу президента Виктора Януковича относительно внесения новых изменений в Конституцию.

Так она прокомментировала создание по инициативе президента Конституционной ассамблеи.

"Янукович начинает аферу с новыми изменениями в Конституцию. Диктатору не хватает диктатуры. Скоро он будет вносить правки в 10 заповедей. Патология", - написала Тимошенко в своему Twitter.

Как известно, сама Тимошенко выстроила несколько избирательных кампаний на обещании внесения нового проекта Конституции.

Украинская правда