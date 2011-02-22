Коммунисты провели акцию протеста против пенсионной и других реформ

В Кременчуге Полтавской области сторонники Коммунистической партии Украины пикетировали сессию горсовета, протестуя против принятия Жилищного и Трудового кодексов, а также пенсионной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, участники пикета держали в руках флаги КПУ и плакаты с надписями: «Мы заявляем – нет реформам смерти!», «Кременчуг против антинародных реформ!», «Нет преступным проектам псевдореформ» и др.

Как заявил секретарь горкома КПУ Владимир ШАПРАН, участники митинга выступают против реформ, проводимых руководством страны «под диктовку МВФ».

«Мы выступаем против пенсионной реформы. Считаем, что в условиях резкого сокращения продолжительности жизни на Украине, такая реформа неприемлема, т. к. получать пенсию будет просто некому. Мы считаем, что введение нового Жилищного кодекса приведет к узаконенному грабежу населения, обогащению монополистов. Новый кодекс исключает право граждан на получение от государства жилья в бессрочное пользование с последующей приватизацией. В Кодексе законов о труде предусмотрено увеличение продолжительности рабочего дня с 8 до 12 часов», - заявил В.ШАПРАН.

Сторонники КПУ приняли резолюцию с требованием к власти отменить пенсионную реформу, не принимать новый Жилищный и Трудовой кодексы. Горком планирует направить резолюцию Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, спикеру парламента Владимиру ЛИТВИНУ.