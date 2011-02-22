В Одессе нарисовали свастику на памятнике Пушкину

В Одессе неизвестные злоумышленники забрызгали белой аэрозольной краской верхнюю часть памятника Александру Пушкину, который находится на одноименной улице, изобразив также свастику на тыльной части обелиска.

Как сообщили УНИАН в городском Управлении внутренних дел Одессы, сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников и время акта вандализма.

«Уголовного дела по этому факту пока не возбуждено», – сказала руководитель ЦОС горУВД Татьяна ХМЕЛЬНИЦКАЯ.

Начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Владимир МЕЩЕРЯКОВ заверил, что «специалисты вскоре восстановят внешний вид статуи». «Важно только определить тип аэрозольной краски», – отметил он.

Ряд национально-патриотических организаций расценили осквернение памятника А.Пушкину как продолжение целенаправленной политики антиукраинских сил по дискредитации национально-патриотических организаций, а также как попытку вызвать новую волну политических репрессий против оппонентов власти.

В частности, об этом говорится в сообщении пресс-службы областной организации ВО «Свобода», которым располагает УНИАН. «Украинофобские силы слишком недовольны ростом популярности националистической идеологии как в Украине, так и в Одессе», – подчеркивают в ВО «Свобода».