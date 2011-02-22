Шаповал: Смешанная система выборов может стать компромиссом

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ считает, что смешанная система выборов, к которой в настоящее время склоняются политики, может оправдать себя на определенном этапе, в частности в нынешних условиях, и стать компромиссным вариантом.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, об этом В.ШАПОВАЛ сказал на встрече с делегацией американской общественной организации Freedom House во главе с ее исполнительным директором Девидом КРЕЙМЕРОМ.

Говоря об оптимальной избирательной системе, В.ШАПОВАЛ высказал мнение, что за два десятилетия практика проведения в Украине парламентских выборов доказала преимущества пропорциональной избирательной системы. В то же время он добавил, что “демократической такая система будет в случае создания региональных избирательных округов и введения открытых партийных списков”.

В.ШАПОВАЛ выразил благодарность за предложение американской стороны о предоставлении экспертной помощи усилиям Украины по улучшению избирательного законодательства, а также за сотрудничество ряда неправительственных организаций с Рабочей группой по вопросам совершенствования законодательства по выборам и с организаторами выборов на разных уровнях.

Участники встречи были единодушны в том, что выработанные мировым сообществом стандарты демократических выборов должны быть в полной мере отражены в законодательстве государства.

Отвечая на вопросы гостей о характере процесса выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов осенью 2010 года, В.ШАПОВАЛ отметил, что ЦИК неуклонно выполняла требования действующего закона. При этом он добавил, что “часть его положений является достаточно контраверсионными, поэтому организаторам выборов не удалось избежать трудностей, а, следовательно, и критики относительно организации избирательного процесса”. По словам председателя ЦИК, одной из самых сложных в применении была норма закона о порядке формирования избирательных комиссий, в которой, по его убеждению, прослеживается определенная деформация принципов равного избирательного права.