Хара: Я пережил много правительств. И это переживу

Председатель Федерации профсоюзов Украины, народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА надеется на переизбрание главой ФПУ и говорит, что первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поддерживает его кандидатуру.

Об этом В.ХАРА заявил в интервью сайту «Версии».

В частности, на вопрос о том, как он оценивает свои шансы на переизбрание главой Федерации, В.ХАРА сказал, что «даже находясь в Партии регионов», он находится в «конструктивной оппозиции» к правительству. По словам В.ХАРЫ, «в правительстве с нами нет конфронтации. Многие члены правительства на нашей стороне. Меня Андрей КЛЮЕВ заверил в своей поддержке. Хотя ему нелегко это делать. Но я пережил много правительств. И это переживу. Нам всем придется его пережить».

Кроме того, на вопрос, считает ли он, что правительство вредит народу, В.ХАРА заметил: «Это очевидно, хотя я смягчил бы формулировку вопроса. Николай АЗАРОВ, конечно, спасает ситуацию, находя деньги для бюджета, но нельзя это делать за счет людей. Перед Виктором ЯНУКОВИЧЕМ тоже стоит непростая задача, но я с ним регулярно встречаюсь, мы обсуждаем, в каких вопросах мы готовы пойти на уступки тому же МВФ, а в каких нет. Но это сложно сделать, так как в правительстве не все готовы отстаивать правильную точку зрения. Вот Сергей ТИГИПКО, которого сейчас критикуют, и часто вполне заслужено, тоже это понимает».

По словам В.ХАРЫ, «мы сторонники социального диалога. Но нужно знать, что у профсоюзов есть три уровня взаимоотношений с властью и работодателем. Первый – социальный диалог. Когда мы понимаем друг друга и находим компромиссы. Второй – конструктивная оппозиция. Когда мы вынуждены побудить власть и побудить работодателя выполнять взятое на себя обязательство или требование профсоюза, продолжая социальный диалог. Если после этого ни власть, ни работодатели не идут на контакт и не ищут компромиссы в соответствии с требованиями профсоюзов, мы вынуждены перейти на третий уровень. Это – жесткая оппозиция. Это – отказ от переговорного процесса и переход на протестные формы, начиная с пикетирования, заканчивая забастовкой. Но, слава Богу, у правительства уже есть понимание».

При этом В.ХАРА убежден, что если правительство не пойдет на уступки в вопросе пенсионной реформы, то ФПУ выведет на улицы тысячи людей.

Как сказал глава ФПУ, «…пенсионеры, вы знаете, народ боевой. Большинству из них на работу спешить некуда. Если они выйдут с протестами, то это будет очень долго и очень... больно. Поэтому, я считаю, что Кабинет министров сделает правильные выводы…».

Говоря о том, почему Федерация профсоюзов не была так активна во время премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, ведь ее правительство начало сотрудничать с МВФ, В.ХАРА сказал: «Ю.ТИМОШЕНКО сложно упрекнуть в этом, так как кризис тогда только начался, и надо было что-то делать. Но стоит отдать ей должное, она брала кредиты, не обещая сделать нищим свой народ – она не подпускала МВФ к ценам на газ и соцвыплатам. Сейчас МВФ стал более настойчивым, потому что сила сопротивления в Украине снизилась. Но только не в профсоюзах. Многие еще увидят, что мы сила. Не стоит с нами шутить. Никому».

Как сообщал УНИАН, на конец марта 2011 года запланирован съезд ФПУ, на котором будет рассматриваться вопрос о переизбрании председателя Федерации. В настоящее время, кроме В.ХАРЫ, кандидатом на этот пост выдвинута экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.