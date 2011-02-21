Сбушник, на которого показали в Батькивщине, говорит, что у него есть алиби

Служба безопасности Украины требует от представителей партии “Батьківщина” безотлагательно предоставить все материалы относительно событий, произошедших 18 февраля в офисе партии на улице Туровской в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по приказу председателя Службы безопасности Валерия ХОРОШКОВСКОГО проводится служебное расследование событий, происходивших 18 февраля в Киеве на ул.Туровской, где находится партийный офис «БЮТ-Батьківщини».

На сегодняшний день в ходе проверки установлено, что ни от руководства Службы, ни от начальников оперативных подразделений сотрудникам СБУ не поступало приказов о проведении каких-либо оперативно-розыскных, следственных или других процессуальных действий по этому адресу.

В установленном порядке взято также объяснение у сотрудника СБУ, фамилию которого называли народные депутаты от БЮТ. Согласно рапорту офицера, в этот день с 9.00 до 15.00 он исполнял свои служебные обязанности и на улице Туровской не был. Эта информация сейчас детально проверяется в рамках служебного расследования.

В то же время, осуществляя такую проверку, СБУ вынуждена опираться исключительно на сообщение СМИ и публичные заявления функционеров БЮТ. До сих пор в СБУ не поступило официального обращения от партии «БЮТ-Батьківщина» относительно упоминавшихся событий, также не получено документальных подтверждений инцидента, который якобы имел место.

С целью всестороннего расследования этой ситуации и установления истины Служба безопасности Украины официально обращается к руководству этой партии, сотрудникам партийного офиса на ул. Туровской с требованием безотлагательно предоставить записи камер видеонаблюдения, фамилии свидетелей, к которым вроде бы обращались сотрудники СБУ, фамилии этих «сотрудников», приходивших, как утверждают представители БЮТ, в офис.

Служба безопасности Украины собирается провести такое расследование максимально прозрачно для общественности, сообщая СМИ обо всех результативных этапах этой проверки.

“Надеемся, что ради укрепления демократических принципов в государстве и в подтверждение ответственности политиков за свои слова, руководство партии, обвинившее при всем народе СБУ во вроде бы неправомерных действиях, предпримет теперь шаг, которого ждет от нее общество.

СБУ настаивает на получении всей совокупности доказательств, которые могут в правовой плоскости пролить свет на то, что на самом деле произошло”, - отметили в пресс-центре Службы безопасности.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании ВР первый заместитель председателя фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что «фракция получила информацию о том, что со стороны СБУ готовятся провокации относительно партийного офиса политической партии «Батьківщина», и сейчас спецподразделение «Альфа» вместе со следователями и сотрудниками СБУ подъезжают уже к Туровской, чтобы брать его штурмом».

После этого лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что Служба безопасности Украины проводит обыск и изъятие центрального партийного сервера в офисе партии.

В СБУ опровергли заявления о захвате спецподразделением "Альфа" офиса партии "Батьківщина" в Киеве.

Позже Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter написала, что СБУ отказалась от намерения провести обыск в киевском офисе партии из-за огласки, которую получила эта информация.

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ШКИЛЬ заявил газете «КоммерсантЪ-Украина» (№26 от 21 февраля 2011 года), что партия «Батьківщина» имеет в своем распоряжении видеозаписи, подтверждающие посещение представителями СБУ центрального офиса партии в Киеве на прошлой неделе.

"У нас есть все данные: фамилия, имя, отчество, звание начальника отдела, который руководил этой операцией, имеется видео, на котором также зафиксированы номера машин", - сказал он. Вместе с тем, по словам депутата, с просьбой предоставить эту информацию для проведения проверки из СБУ "никто официально не обращался".