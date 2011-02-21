ГПУ объединила в одно два уголовных дела против Тимошенко

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня следователи Генеральной прокуратуры объединили в одно оба уголовных дела, возбужденных против нее, и завершили досудебное следствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня после очередного допроса в ГПУ.

«Объединили все, что у них было. Все, что у них было по уплате пенсий, объединили вместе со специализированными машинами для сельской медицины в одно дело. Уже в третий раз предъявили мне обвинение по пенсиям и во второй раз - по машинам для сельской медицины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, следователи сегодня также предоставили новые данные экспертизы и завершили досудебное следствие. «Они за два часа предъявили экспертизы, допросили, обвинения предъявили и тут же закрыли досудебное следствие. Все за два часа. Это беспрецедентно быстро», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по словам лидера партии “Батьківщина”, следователи пока еще не предоставили ей график ознакомления с материалами объединенного уголовного дела. «Я думаю, что для этого у них будет отдельный вызов в прокуратуру», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, ГПУ возбудила уголовное дело в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, о превышении ею власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей «Опель Комбо». Общая сумма нанесенных государству убытков составляет 67 млн. грн.

Перед этим Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Ее обвиняют в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству других убытков.

Ю.ТИМОШЕНКО опровергает все обвинения.