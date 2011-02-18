Азаров назвал Тимошенко «мамой»

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что "харьковское соглашение", которое обеспечило Украине снижение цены на газ на 100 долларов, себя полностью оправдало.

Об этом он сказал сегодня в парламенте, передает Gazeta.ua.

На вопрос "бютовца" Андрея Павловского о повышении тарифов на газ, в котором депутат назвал Азарова "отцом харьковского соглашения", премьер отметил: "Если мы говорим об отцовстве, то надо и о мамах вспомнить. О "мамах московского соглашения", согласно которому Украина получила резкое увеличение цены на газ. Напомню тем, кто забыл: 450 долларов умножить на дробь, которая приближается к единице. Вспомните об этом соглашении, по которому Украина, к сожалению, работает уже третий год".

Азаров подчеркнул, что если бы не были подписаны "харьковские соглашения", то по договоренности Тимошенко с Россией сейчас цена на газ была бы почти 400 долларов. "Тогда посчитайте, на сколько надо было увеличить тарифы", - добавил он.