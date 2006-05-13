Около 2 тыс. киевлян собрались в ожидании приема у Черновецкого

Около 2 тысяч киевлян собрались под стенами мэрии в ожидании приема мэра города Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, который должен начаться в 13.00

Как передает корреспондент УНИАН, возле мэрии установлены столы и стулья, на которых люди пишут свои заявления, те, кто не принес с собой оформленные, поскольку принимать жалобы будут только в письменном виде.

Кроме того, уже начался прием заявлений от граждан юристами - представителями городской власти.

У стен мэрии также установлен динамик, чтобы все люди слышали обращение мэра.

Будет проводиться прямая трансляция приема на ТРК «Киев».

Напомним, сегодня киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ проведет личный прием граждан, во время которого выслушает жалобы, обращения и предложения киевлян, с целью оперативного решения их проблем.