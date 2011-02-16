Луценко отпразднует в СИЗО еще и Пасху

Печерский районный суд Киева сегодня продлил срок содержания под стражей еще на два месяца – до 26 апреля - бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" возле его дома в Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, приведшим к тяжким последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.

26 января И.ФОМИН сообщил, что Генеральная прокуратура возбудила еще одно уголовное дело в отношении экс-министра внутренних дел Украины в связи с нецелевым использованием бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2009 году.

Все три дела объединены в одно, материалы дела составляют 48 томов.

С 31 января Ю.ЛУЦЕНКО вместе с адвокатом начали знакомиться с материалами дела.