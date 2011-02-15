Наша Украина хочет расследовать случаи произвола милиции

Группа «Нашей Украины» в Верховной Раде инициирует создание Временной парламентской следственной комиссии для расследования “случаев произвола милиции в отношении наших граждан”, - заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в группе «Нашей Украины» в ВР, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, вопиющим поводом для этого “Наша Украина” считает информацию о применении пыток к членам организации “Тризуб”, которые находятся в Запорожском СИЗО. “Мы требуем, чтобы условия содержания в следственном изоляторе членов ВО «Тризуб» Филиппа ТАРАНА, Романа ХМАРЫ и Анатолия ОНОФРИЙЧУКА были проверены независимыми наблюдателями и правозащитниками. Рапортам со стороны власти доверия нет”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, создание Временной парламентской следственной комиссии является крайне необходимым, учитывая целую серию событий, которые вызывают широкое возмущение по всей стране. Речь идет и о волне преследований предпринимателей после Налогового майдана, и откровенной мести одесского ГАИ общественному активисту, и о практике задержаний и обысков в среде журналистов, писателей и блогеров, не говоря о систематических нарушениях прав обычных граждан, заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Именно поэтому, отметил он, партия “Наша Украина” призывает все демократические силы в парламенте объединить усилия и создать Временную парламентскую следственную комиссию. “К такому сотрудничеству приглашаем все правозащитные организации Украины и общественные структуры”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также “Наша Украина” обращается к Уполномоченному ВР по правам человека с требованием вмешаться в ситуацию и защитить людей от применения пыток.

“Если реакция власти будет пассивной, мы обратимся к международным институтам с просьбой направить свои официальные требования к действующей власти, чтобы остановить произвол милиции”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.