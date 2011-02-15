Подписание Меморандума между Ассоциацией налогоплательщиков и Государственной налоговой службой

В четверг, 17 февраля, в 11.00 состоится пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума налоговых отношений и Плана совместных действий на 2011 год между Ассоциацией налогоплательщиков Украины и Государственной налоговой службой Украины, а также учреждению ежегодного Всеукраинского рейтинга «Добросовестные налогоплательщики Украины».

Участники: президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина АРБУЗОВА, председатель Государственной налоговой службы Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

Место проведения: Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2).

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Регистрация – на месте по редакционным удостоверениям.

