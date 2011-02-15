Экс-чиновник Тимошенко готов просить политического убежища в Австрии

Бывший украинский правительственный чиновник Михаил Поживанов, который сейчас живет в Австрии, заявил, что будет просить там политического убежища, если украинские следователи объявят его в международный розыск:

Господин Поживанов сказал Украинской службе Би-Би-Си, что судьба других представителей правительства Юлии Тимошенко свидетельствует о том, что он назвал "политическими преследованиями оппонентов в Украине", и отметил, что при таких условиях на Родину возвращаться он опасается.

Он отметил, что пока не обращался с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Австрии, но не исключил, что обстоятельства его могут к этому подтолкнуть: "Мне говорили, что на этой неделе я якобы буду объявлен в международный розыск. Если это произойдет, то обязательно буду обращаться за политическим убежищем. Я знаю о людях, которые не только совершили криминальные преступления, но доказано, что они являются убийцами и они выехали за границу, но их никто до сих пор не объявлял в международный розыск. В то же время против оппозиционных бывших членов правительства творится такое безобразие. Начиная с Юлии Тимошенко, Анатолия Макаренко, Богдана Данилишина, Юрия Луценко, Игоря Диденко, Георгия Филипчука, Татьяны Слюз, и вот меня теперь внесли в эту группу людей. Это ничто другое, как политическое преследование в Украине".

Он утверждал, что следственные органы в Украине не подали его адвокату никаких подробностей о сути обвинений против него.

Михаил Поживанов сказал, что всегда был в оппозиции к Партии Регионов и не согласен с ее политическим и экономическим курсами.

Таким образом, Украина может иметь еще одного политического беженца - бывшего правительственного чиновника Кабинета Юлии Тимошенко.

Михаил Поживанов был заместителем министра экономики Богдана Данилишина, который недавно получил убежище в Чехии.