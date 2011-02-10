Федерация профсоюзов готовит свержение регионала?

Бывшую главу Фонда государственного имущества Украины Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО выдвинули кандидатом на пост главы Федерации профсоюзов Украины.

Соответствующее решение было принято на съезде Украинской федерации профсоюзных организаций – профсоюза работников совместных предприятий. Об этом «Комментариям» сообщил источник в ФПУ.

Ныне ФПУ возглавляет регионал Василий ХАРА.

Как отмечается в сообщении, делегаты съезда раскритиковали В.ХАРУ за то, что он недостаточно добросовестно заботится об интересах федерации, и часто идет на сотрудничество с властью в тех вопросах, в которых позиция правительства и профсоюзов расходится. Кроме того, регионалу напомнили, что он нарушает устав организации, которая запрещает главе ФПУ иметь партийную принадлежность.

В ответ В.ХАРА и сам заявил, что недоволен ни собой, ни работой федерации. «Мне не удалось реализовать все, что я задумал. Столько социальных законопроектов, сколько внес я, никто не вносил. Но вы же видите, какой у нас буржуазный парламент. Они принимают решения, противоречащие интересам работников», - оправдался В.ХАРА.

В свою очередь, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, что ее главная задача в случае избрания председателем федерации – объединить профсоюзное движение. «Мы не должны говорить о зависимых или независимых профсоюзах. Наша главная задача – объединиться и защищать интересы людей труда», - подчеркнула она. Кроме того, она пообещала, что нарушать устав ФПУ не станет. И в случае избрания на должность тут же расстанется с парбилетом Социалистической партии Украины.

Съезд Федерации профсоюзов Украины, на котором должны переизбирать руководство, запланирован на 23-24 марта 2011 года.