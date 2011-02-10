Кто бы прошел в Верховную Раду сейчас (опрос Центра Разумкова)

Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, в Верховную Раду прошли бы шесть политических сил.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По данным директора социологической службы Центра Разумкова Андрея БЫЧЕНКО, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду, то больше всего голосов получила бы Партия регионов (28,2% тех, кто собирается принять участие в голосовании).

За Блок Юлии Тимошенко намереваются проголосовать 17%; за партию “Фронт Змін” – 10%; за партию “Сильная Украина” – 6,7%; за ВО “Свобода” – 5,5%; за Коммунистическую партию Украины – 4%; за партию “УДАР” – 2,8%; за партию “Гражданская позиция” - 2,3%.

Другие партии и блоки, которые были представлены в списке, получили поддержку менее 2% респондентов.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 27 января по 2 февраля во всех регионах Украины. Опрошено 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.