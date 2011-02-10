Наша Украина требует отставки Табачника и других «украинофобов»

Партия «Наша Украина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА уволить министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА и других чиновников, ответственных за нарушение конституционного права украинцев на получение образования на родном языке.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном агентству УНИАН.

Также «Наша Украина» требует от Президента отменить все решения местных органов власти в отношении закрытия украиноязычных школ.

В заявлении отмечается, что нарушение прав украинцев на получение образования на родном языке имеет системный характер.

«Наша Украина» констатирует, что за последний месяц местная власть вопреки желанию учителей, учеников и их родителей инициировала закрытие школ с украинским языком обучения в Донецке (СШ № 120 и 136), в Лисичанске (СШ № 3), в Красном Луче (СШ № 15).

«Под предлогом оптимизации сети бюджетных учреждений, при попустительстве со стороны председателей Донецкой и Луганской областных государственных администраций Анатолия БЛИЗНЮКА и Владимира ПРИСТЮКА, местные чиновники принялись закрывать именно украинские школы. Иначе как сознательной дискриминацией по национальному признаку подобные действия назвать трудно», - говорится в заявлении.

Партия подчеркивает, что закрытие украиноязычных школ по приказам районных отделов образования происходит при молчаливом согласии министра образования Д.ТАБАЧНИКА.

«Очевидно, такие действия являются практической реализацией его политики ограничения использования украинского языка в образовательной сфере. Поскольку в утвержденной министром «Концепции языкового образования в Украине» отсутствует определение государственного украинского языка как базового в системе образования», - допускают в «Нашей Украине».

«Закрытие школ является очередным звеном в цепи других антиукраинских деяний министра ТАБАЧНИКА: отмена обязательных экзаменов по украинскому языку в высших учебных заведениях, неудовлетворительное обеспечение школ украиноязычными учебниками, переписывание учебников по украинской истории», - подчеркивается в заявлении.