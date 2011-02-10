Черновецкий говорит, что все «земельные» беды Киева – из-за аренды

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ утверждает, что все земельные вопросы в Киеве решались в соответствии с законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил в интервью «5 каналу».

«Громада Киева не пострадала. Все решения, которые имели отношение к земле, принимались строго в соответствии с действующим законодательством», - сказал мэр Киева и добавил: «Есть только одна деталь… По сравнению со странами, где я был, например, Грузией… Там не допускается институт аренды земли. Вот вся загвоздка, только в этом».

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил уверенность в том, что институт аренды земли должен быть ликвидирован, так как это «скрытая возможность обойти бюджет или города, или в целом бюджет страны». «Те, кто говорят, что это было украдено, конкретно о земле – речь идет именно об институте аренды, который законно существует в Украине», - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что впервые слышит о том, что в суде находятся дела о законности выделения около 1300 участков земли в Киеве, проданных или переданных Киевсоветом.

«Аренда земли должна быть как институт ликвидирована, но политики в этом не заинтересованы», - подчеркнул мэр столицы.