Черновецкий объяснил, почему пока не уйдет в отставку

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что может уйти в отставку лишь после согласования со своим блоком.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, пока еще он не решил, нужно ли ему уходить в отставку. Такое решение он может принять «только по согласованию с фракцией моего имени, потому что мы вместе шли на выборы и вместе несем ответственность за киевлян».

Он отметил, что очень тяжело пережил конец 2010 года. «Мое моральное состояние, конечно, находится не в лучшем состоянии. И я не хочу сейчас принимать какие-либо поспешные решения. То есть, вопрос об отставке мною пока не решен сам с собою, потому что это было бы безответственно», – заявил он.

Также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что решение о своей отставке может принять тогда, когда взвесит все возможные последствия этого шага для киевлян. «Не хочу, чтоб Киевсовет сегодня противостоял администрации. Пока я буду уверен, что большинство решений новой команды во главе с Александром ПОПОВЫМ принимаются в интересах киевлян, я буду его поддерживать», – сказал мэр Киева.