Россия нашла ключ к сердцу Ивченко

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что отставка Алексея ИВЧЕНКО с поста председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» не связана с какими-либо условиями России в преддверии нового раунда переговоров о поставке газа в Украину и его цене с 1 июля 2006 года.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал сегодня корреспонденту УНИАН по телефону.

«Отставка ИВЧЕНКО, скорее, встревожит Россию, потому что ее устраивает то соглашение о поставке газа, которое он подписал январской ночью (в Москве). Россия хоть и не любит ИВЧЕНКО, но она смогла найти ключ к душе украинского националиста (А.ИВЧЕНКО возглавляет Конгресс украинских националистов - УНИАН). Теперь же нужно будет корректировать это соглашение. ИВЧЕНКО и ТАРАСЮК – это разные истории, хотя они оба являются представителями националистического крыла в блоке «Наша Украина» и их траектории могут быть разными», - сказал В.КАРАСЕВ.

По мнению политолога, российскую сторону не устроит ни одна из кандидатур на должность главы НАК «Нафтогаз Украины». «Россию устроят те фигуры, которые близки к российскому «Газпрому», но они не будут назначены. Не думаю, что Россия радостно встретит назначение Виталия ГАЙДУКА на должность вице-премьера по ТЭК или министра топлива и энергетики», - пояснил он.

В.КАРАСЕВ считает наиболее вероятным назначение на должность главы «Нафтогаза» «человека, лояльного Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО». «А для сдерживания игры и контригры на должности вице-премьера и министра топлива и энергетики могут быть назначены представители других политических сил», - предположил политолог.

«Новое руководство НАК и новое правительство вынуждены будут решить две задачи – отстоять сохранение цены на газ на уровне 95 долларов за тысячу кубометров, а с другой стороны, скорректировать соглашение в части цены на транзит российского газа по территории Украины», - сказал он.

Политолог также считает, что Борис ТАРАСЮК сохранит должность министра иностранных дел Украины при любой конфигурации правительственной коалиции в парламенте. «ТАРАСЮК при любой коалиции может остаться министром иностранных дел, несмотря на то, что особых достижений во внешней политике Украине нет, но ведь нет и провалов», - аргументировал В.КАРАСЕВ.

«В случае коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов последние не потребуют голову ТАРАСЮКА, поскольку в соответствии с конституционной реформой внешняя политика (назначение министра иностранных дел – УНИАН) остается за Президентом. А в случае формирования «помаранчевой» коалиции - ТАРАСЮК тем более сохранит свою должность», - считает политолог.

Как передает корреспондент УНИАН, 11 мая Кабинет министров удовлетворил заявление А.ИВЧЕНКО и принял его отставку с должности председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” в связи с избранием народным депутатом Украины.

Временно исполняющим обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" назначен Александр БОЛКИСЕВ, который является генеральным директором дочерней компании "Газ Украины".