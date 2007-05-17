У Ющенко завтра поймут, кому политический кризис - «мать родная»

Первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК заявляет, что любые дополнительные инициативы к наработанному пакету документов для проведения выборов будут считаться затягиванием процесса выхода из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам в перерыве заседания рабочей группы по подготовке документов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

«Любые инициативы относительно внесения в пакет или трактовку по-другому уже достигнутых компромиссов можно рассматривать как затягивание процесса», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он отметил, что после завершения переговоров в пятницу, 18 мая, станет понятно, какая именно из сторон переговоров еще с самого начала принимала участие в них с серьезными намерениями, а для кого политический кризис - «мать родная».