КПУ заподозрила, что в администрации Януковича работают националисты

Народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома Коммунистической партии Украины Николай КРАВЧЕНКО утверждает, что в Администрации Президента работают националисты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Н.КРАВЧЕНКО, сегодня «неонацисты» слишком часто присутствуют на центральных телеканалах. По его мнению, это свидетельствует о серьезной финансовой поддержке правых сил какой-то мощной структурой.

«Присутствие на центральных каналах кому-то выгодно. Идет финансирование «Свободы» с целью получения определенных дивидендов на Западной Украине. Этот вопрос будет ставиться перед Президентом и Кабинетом министров по поводу того, что шутить с неонацизмом нельзя. Но, вы знаете, что в определенных кругах в Администрации Президента присутствуют люди, которые представляют интересы националистических организаций», - заявил Н.КРАВЧЕНКО.

При этом он добавил, что КПУ обеспокоено поведением националистических сил в Донецке.

«Во Львове в гостиницах работает три российских телеканала, а у нас в Донецке в гостиницах ни одного российского канала нет. Реакции на то, как нацики осквернили памятник, - никакой. Это нас тревожит, и мы за этим следим», - сказал народный депутат.