Попов анонсировал возвращение Черновецкого

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий вскоре появится на работе.

Как сообщает "Украинская правда. Киев", об этом заявил председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

Отвечая на вопрос, когда будет Черновецкий, он сказал: "Вскоре он появится".

На вопрос, правда ли, что Черновецкому возят документы на подпись заграницу, Попов ответил: "Я не знаю, где он, в какой стране или в Украине он находится. У меня есть свой круг обязанностей, а у него свой. Поэтому, если у вас есть вопрос к городскому главе, то задавайте их ему".

"Тем более, насколько я знаю, он скоро будет в КГГА, - прибавил он.