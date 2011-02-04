Подозреваемых в повреждении Сталина оставили под стражей

Запорожский апелляционный суд оставил в силе решение о мере пресечения в отношении члена организации “Тризуб” Василия ЛАБАЙЧУКА в виде содержания под стражей, также суд перенес рассмотрение апелляции на решение об избрании меры пресечения в отношении студента-историка Запорожского университета Эдуарда АНДРЮЩЕНКО, задержанных по делу о повреждении бюста Иосифа Сталина.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В сообщении отмечено, что перед судебным заседанием в отношении задержанного В.ЛАБАЙЧУКА сотрудники милиции не допустили в зал судебного заседания адвокатов Сидора КИЗИНА, Сергея ГАЙДУКА и других людей, мотивируя это отсутствием мест в зале.

Кроме того, В.ЛАБАЙЧУКУ не дали возможности пообщаться с журналистами. Он, как утверждают в ВО “Свобода”, лишь успел сообщить, что к нему и к Роману ХМАРЕ (также задержанному по этому делу – УНИАН) применяют физическое давление.

Перенесение рассмотрения апелляции относительно меры пресечения к Э.АНДРЮЩЕНКО состоялось по ходатайству прокурора, который мотивировал это необходимостью доставки в суд самого обвиняемого. Адвокат задержанного С.КИЗИН убежден, что это совершено с целью промедления с рассмотрением дела.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ВО «Свобода», по состоянию на 3 февраля 2011 года по делу о повреждении бюста И.Сталина в Запорожье задержаны 15 человек.

Справка УНИАН. Памятник И.Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав ему голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен. 27 января в 2011 года Управление СБУ в Запорожской области, которое расследует уголовное дело по факту осуществления террористического акта (взрыва памятника Сталину на территории Запорожского облкомитета КПУ), объявило в розыск неизвестного, подозреваемого в совершении этого преступления.