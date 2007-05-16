Чем занимаются депутаты распущенной Верховной Рады (фоторепортаж)

Коалиция не обращает внимания на указ Ющенко

Депутаты, которые представляют большинство в Верховной Раде V созыва, добросовестно продолжают ходить на работу, несмотря на Указ Президента о роспуске парламента. Фото Сергея Светлицкого/УНИАН

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