Чем занимаются депутаты распущенной Верховной Рады (фоторепортаж)
18:14, 16 мая 2007Политика
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Коалиция не обращает внимания на указ Ющенко
Депутаты, которые представляют большинство в Верховной Раде V созыва, добросовестно продолжают ходить на работу, несмотря на Указ Президента о роспуске парламента.
|На парламентских заседаниях они знакомятся с прессой...
|Как видно из страниц газет, информацию депутаты получают полезную и познавательную. Обогащаются, одним словом...
У депутатов есть возможность и шепнуть друг другу что-то на ушко...
|И с близкими по духу людьми пообщаться - искренне и доверчиво
Фото Сергея Светлицкого/УНИАН
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