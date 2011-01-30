Табачник: за свои деньги можно поставить памятник Сталину во Львове

Министр науки и образования, спорта, семьи и молодежи Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что власти не должны навязывать местным общинам, кому им за свои деньги ставить памятники в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на конференции «Культурно-языковое многообразие Украины - фактор стабильности и опережающего развития», проведенной в субботу в Симферополе общественной организацией «Собор гражданского согласия» («Собор...» создан по инициативе Д.ТАБАЧНИКА – УНИАН).

«Мы не имеем права и не должны, ради гражданского согласия, запрещать людям поклоняться любым идеологическим канонам, но должны пресекать любые попытки навязать эти каноны другим», - сказал он.

«Наши оппоненты могут сколько угодно чувствовать несправедливость установки памятника Сталину коммунистами Запорожья, но пока они продолжают за средства государственного бюджета строить памятники, оскорбляющие чувства двух третей населения страны, именно поэтому, думаю, не имеют права учить других, кому следует поклоняться», - отметил министр.

«Я думаю, что памятник Сталину во Львове имеет право строить местная община, если она захочет этого. Точно также как в Луганске и в Полтаве местная община может строить памятник за свои деньги, кому она захочет», - заявил он.

«Скорбеть можно бесплатно, а все остальное - в том числе и попытка осваивать свою идеологию за государственные деньги - это от лукавого», - считает Д.ТАБАЧНИК.

Напомним, поздно вечером 31 декабря 2010 года был взорван памятник Сталину в Запорожье, установленный на территории обкома КПУ. Возбуждено уголовное дело.

Всеукраинская организация «Тризуб» имени Степана Бандеры заявила о массовых арестах своих активистов по подозрению в разрушении памятника.