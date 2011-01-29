«Наша Украина» провела акцию памяти Героев Крут, к которой присоединились другие патриотические силы и многочисленные общественные организации.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, которая состоялась на станции Круты Черниговской области, приняли участие более тысячи человек, среди которых активисты «Нашей Украины», УНП, «Свободы», «За Украину!», КУН, представители казацких организаций, объединений офицеров, ветераны УПА и Пласта.

Обращаясь к присутствующим, лидер партии, экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО (2005-2010 гг.) подчеркнул важность посещения Крут - места гибели трехсот молодых людей. Ведь, по его словам, Круты – это национальная история.

Во время выступления он также отметил, что нацию должны объединять не разные цвета партийных флагов, а национальные идеалы и ценности.

«Я не буду под реющие политические флаги говорить о политике. Объединяют нацию не разные цвета, а национальные идеалы, ценности. Украину всегда объединял и будет объединять украинский дух. Как раз украинский дух всегда витает на этом поле. Вот почему нужно всегда ехать в Круты, везти сюда своих детей, помогать музею, бывать здесь нужно несколько раз в год», - призвал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что у него часто спрашивают, зачем сегодня ехать в Круты, ехать далеко от Киева, ехать в холод. «От чего сегодня предостерегают Круты. Круты говорят, что 100 лет тому назад забрать нашу соборность и независимость можно было военной, милитаристической оккупацией. Сегодня – оккупация осуществляется в мире, как правило, не милитаристически, оккупация осуществляется – гуманитарно. Если у нас не будет иммунитета от засилья чужого языка, чужой памяти и культуры – у нас не будет истории. А история учит, что за самооценкой нации идет ее самоопределение, а по самоопределению формируется единство нации и соборность», - подчеркни он.

Он выразил убеждение, что Украину, как и всегда, будет объединять украинский дух. «А украинский дух, как раз витает на этом поле – и вот для чего сегодня нужно ехать в Круты. Вот почему в этот святой день нам нужно быть на краю этого поля, где полегло молодое украинство», - сказал лидер политической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поблагодарил все организации, которые сегодня объединились, выступили вместе и вместе почтили подвиг Героев Крут.

«Здесь стоят молодые люди, которые объединились вокруг одного дела, - сказал он. - Я благодарю каждую патриотическую организацию, каждого патриота, который приходит сюда и отдает дань уважения этому подвигу».

Он также отметил: «Мы должны помнить, что не булава нас объединит, а наше общее украинское дело и наше общее будущее».

*** Бой под Крутами состоялся 16 (29) января 1918 года на железнодорожной станции Круты под поселком Круты и вблизи села Памятное, в 130 километрах на северо-восток от Киева. Этот бой длился 5 часов между многотысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300 киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву. В ходе военных действий бой решающего значения не имел, и в сознании многих особое значение приобрел благодаря героизму украинской молодежи, которая погибла в неравном бою возле Крут.

В 2006 году при содействии Президента Украины В.ЮЩЕНКО был открыт Мемориал памяти Героев Крут. «Наша Украина» ежегодно инициирует увековечение памяти погибших студентов.