Янукович в Давосе выступит на ланче Пинчука

Сегодняшняя программа участия Президента Украины Виктора Януковича в ежегодном заседании Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, является не менее насыщенной, чем вчера. В частности, Глава государства выступит на Традиционном ланче по приглашению Виктора Пинчука, а также примет участие в Интерактивной сессии «Энергетическое будущее Европы».

Кроме того, запланирована встреча Виктора Януковича с Президентом Монголии Ц.Элбегдоржем.

Пресс-служба Президента подчеркивает, что программа вчерашнего дня была полностью выполнена. Так, 27 января Президент Украины провел встречу с Генеральным секретарем ООН Бан Ки-Муном, во время которой стороны нашли понимание в вопросах ядерной и продовольственной безопасности. Генсек ООН положительно оценил готовность Украины более активно приобщаться к проектам ООН в этих и других сферах, а также подтвердил свое решение принять личное участие в работе Международной научно-практической конференции «25 лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего», которая состоится в апреле в Киеве.

В ходе встречи с Президентом ЕБРР Томасом Мировым последний выразил удовлетворение стабилизацией политической и экономической ситуации в Украине. Он, в частности, высоко оценил возобновление сотрудничества нашего государства с МВФ и другими партнерами. «Мы продолжаем рассматривать Украину как очень важного стратегического партнера и готовы продолжать инвестиционную политику на высоком уровне», – отметил Президент ЄБРР.

Т. Миров также подтвердил свое намерение принять участие в Чернобыльской конференции.

Большой интерес участников вызывало выступление Президента Украины на ланче от имени правительства Австрии и ОЕСР на тему «От Австрии до Центральной Азии: инвестиции и тенденции конкурентоспособности на следующее десятилетие». В нем Виктор Янукович дал оценку первым достижениям на пути реформ в Украине и поделился планами на ближайшую и более отдаленную перспективу.

Пакет вопросов, которые представляют взаимный интерес Украины и Швейцарии, был обсужден во время встречи Главы государства с Федеральным президентом Швейцарии Мишлен Кальми-Рей.

Дальнейшему оживлению украинско-британского взаимодействия, безусловно, будет способствовать и встреча Виктора Януковича с Принцем Эндрю, Герцогом Йоркским – Специальным Представителем Великобритании по вопросам международной торговли и инвестиций.

Принц Эндрю в первую очередь отметил существенный интерес британских компаний к инвестированию в Украину. Особенно это касается нашего агропромышленного комплекса. Речь идет, в частности, об отрасли переработки сельхозпродукции.