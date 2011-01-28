Огрызко думает, что у Януковича таки сработают тормоза

В 2010 году было сделано несколько шагов, которые лишили Украину внешнеполитического маневра. Об этом сказал бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО в интервью газете “Україна молода” №14 (4023) от 28-29 января 2011 года, отвечая на вопрос относительно оценки внешней политики Украины за почти год пребывания в должности Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он считает, что “наше государство фактически самоизолировалось от международного общества”, а из “субъекта международных отношений оно превращается в объект”. “К величайшему сожалению, было сделано несколько шагов, которые лишили нас внешнеполитического маневра. Имею в виду закон о принципах внутренней и внешней политики, которым Украина была провозглашена внеблоковым государством. После этого мы лишились фактически каких-либо реальных гарантий безопасности”, - добавил он. По его словам, “Украина не является государством, которое может защитить себя самостоятельно”, а отказавшись от коллективных форм гарантирования безопасности, “мы остались один на один со своими вызовами”.

В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что Украина предприняла “чрезвычайно много непродуманных шагов в российском направлении”. По его словам, в частности, подписание Харьковских соглашений свидетельствует о “недальновидности украинской власти”. “Сегодня очевидно, что российская сторона ни теоретически, ни практически не собирается идти на какие-либо уступки украинской власти”, - добавил он. По его словам, свидетельством этого являются, в частности, последние события вокруг украинских организаций в России, нет никаких уступок Украине относительно низкой цены на газ. В.ОГРЫЗКО подчеркнул, что добровольным отказом от обогащенного урана, “мы своими собственными руками вычеркнули себя из списка стран, которые могут работать на острие современной науки”. “Повели себя как туземцы, которые за несколько блестящих цацек лишились настоящего золота. Ведь речь идет об очень серьезном перспективном направлении, которое могло бы принести Украине значительно больше, чем те несколько десятков миллионов долларов. В мире стимулируют науку, у нас от нее отказываются”, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос: “Неужели власть не замечает, что Россия хочет играть в уступки лишь в одном направлении: чтобы уступала Украина?” бывший министр иностранных дел отметил, что нынешняя украинская власть “исповедует лишь культ материальных ценностей”. По его словам, для нее важно лишь то, что “имеет материальное измерение”. В то же время он назвал хорошим то, что власть понимает, где проходит граница экономического отступления. “Здесь она может стоять на своей позиции. Тот факт, что сегодня серьезно затормозились некоторые процессы в экономических отношениях с Россией, - имею в виду определенное сопротивление наглой политике «и это моё, а это снова моё, а это опять моё», - свидетельствует о том, что они наконец опомнились”, - подчеркнул он. При этом добавив: “Думаю, сработают определенные тормоза, которые не позволят уступать дальше”.

Говоря о внутренней политике за год президентства В.ЯНУКОВИЧА, В.ОГРЫЗКО отметил, что “во многих направлениях пошло серьезное отступление”, в частности, относительно вопросов, касающихся демократии, свободы слова, права на мирные демонстрации. Он отметил, что “это не только мнение оппозиции - это очевидно и для международного сообщества, которое откровенно и громко говорит о событиях, происходящих в Украине”. “Из последних примеров я отметил бы сигнал, который Евросоюз послал Украине, предоставив политическое убежище экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ”, - сказал он.

На вопрос: “Вы считаете, что решение о предоставлении политического убежища (речь идет о бывшем министре экономики Украины Б.ДАНИЛИШИНЕ - УНИАН) принималось на уровне высших лиц ЕС?” В.ОГРЫЗКО ответил: “Мне кажется, что такие решения страна Евросоюза и НАТО без консультаций со своими партнерами не принимает. Поэтому это очень четкий и недвусмысленный сигнал”. “Если его не поняли или не захотят понять, нас могут ждать проблемы. Не хочу быть плохим пророком, но первая реакция может быть, так сказать, финансово-экономической”. При этом он добавил, что это при нынешней ситуации в Украине будет самым ощутимым ударом”. “Хочу верить, что сигнал все-таки поймут правильно”, - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.