Королевская провела параллели между Тунисом и Украиной

Украина должна стимулировать развитие предпринимательства, а не душить налогами малый и средний бизнес. Это позволит сохранить и создать новые рабочие места, обеспечив социальную стабильность. Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявила в Давосе (Швейцария), где проходит ежегодный Международный экономический форум.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, одна из тем, обсуждаемых в Давосе, – риски, с которыми столкнулась глобальная экономика. Среди них - инфляционные процессы, стагнация экономик, растущая безработица, и как результат, социальная нестабильность, с которой сталкиваются правительства многих стран.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что одна из важнейших задач правительства Украины в посткризисном нестабильном мире - сдерживать рост безработицы и обеспечить повышение социальных стандартов в стране. «В Украине правительство в прошлом году не смогло создать условий для создания новых рабочих мест. Более того – безработица увеличилась. Поэтому крайне важно стимулировать развитие предпринимательства, а не душить налогами малый и средний бизнес как одну из форм самозанятости населения. Это позволит сохранить и создать новые рабочие места, таким образом, обеспечив социальную стабильность», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По информации ее пресс-службы, выступая на открытии Международного экономического форума в Давосе, Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что из произошедшего в Тунисе руководители всех стран должны сделать вывод о необходимости совместного с обществом развития. Комментируя его слова, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что события в Северной Африке – яркий пример того, как накопившиеся социальные проблемы, усугубленные глобальными кризисными процессами, приводит к радикальным выступлениям населения против политики правительства.

«Предпринимательский майдан в прошлом году ярко продемонстрировал властям Украины, что наиболее активная часть населения не поддерживает репрессивную политику, направленную на сворачивание экономических свобод и сдерживание развития малого бизнеса. Поэтому в 2011 году Верховной Раде необходимо принять сбалансированные законы о статусе малого и среднего бизнеса, о едином налоге, а также внести необходимые правки в Налоговый кодекс», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что производственный сектор во всем мире продолжает оптимизировать количество рабочей силы и не спешит нанимать новых сотрудников. «В то же время развитие предпринимательства позволяет создавать тысячи рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса, не обращаясь за помощью к государству. Чиновникам необходимо научиться не мешать предпринимателям, а стимулировать их деятельность, убирая искусственные барьеры и сдерживая коррупцию. Именно такая экономическая политика позволит стабилизировать ситуацию в Украине в 2011 году», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.