ГПУ: следователь сам решает, ехать Тимошенко в Брюссель или как
23:38, 27 января 2011Политика
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Процессуально самостоятельный, имеет право
Следователь будет принимать решение относительно выезда лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель по приглашению европейский политиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Александр КАЛИФИЦКИЙ.
По его словам, следователь, как процессуально самостоятельное лицо, имеет право, а не обязанность решать - удовлетворять или не удовлетворять соответствующее ходатайство.
«Если он посчитает нужным, так и будет, если это не будет мешать следствию», - сказал А.КАЛИФИЦКИЙ.
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