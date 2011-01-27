ГПУ: следователь сам решает, ехать Тимошенко в Брюссель или как

Следователь будет принимать решение относительно выезда лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель по приглашению европейский политиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Александр КАЛИФИЦКИЙ.

По его словам, следователь, как процессуально самостоятельное лицо, имеет право, а не обязанность решать - удовлетворять или не удовлетворять соответствующее ходатайство.

«Если он посчитает нужным, так и будет, если это не будет мешать следствию», - сказал А.КАЛИФИЦКИЙ.