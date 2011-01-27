Украинцы недовольны работой президента и премьера (опрос)

79% украинцев важнейшими для государства считают экономические проблемы. 50% граждан недовольны тем, как правительство и Президент Украины решают эти проблемы.

Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного в декабре 2010 году исследовательским институтом ІFAK Ukraіne по заказу Украинской редакции Deutsche Welle.

Как сообщает DW, почти через год после прихода к власти Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА большинство украинцев негативно оценивают их достижения в решении насущных проблем страны.

Важнейшими проблемами страны сами украинцы считают экономические проблемы (79%), на втором месте – коррупция (55%), дальше – произвол чиновников и милиции (34%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

По всех трем пунктам В.ЯНУКОВИЧ получил наихудшие оценки. Только 10% опрошенных оценивают его успехи в решении перечисленных выше проблем как «в целом хорошие». Хуже всего оценивают показатель В.ЯНУКОВИЧА в борьбе с произволом чиновников и милиции – 50% опрошенных считают его роботу в этом направлении «в целом плохой». Активность В.ЯНУКОВИЧА, направленную на решение экономических проблем, 48% украинцев оценили как неудовлетворительную. Те же 46% опрошенных утверждают о борьбе В.ЯНУКОВИЧА с коррупцией.

По результатам опроса, не может похвастаться отличными показателями и премьер-министр Украины М.АЗАРОВ: хуже всего оценили его достижение в борьбе с произволом чиновников и милиции (отрицательно – 51%; положительно – 8%), в решении экономических проблем (отрицательно – 50%; положительно – 9%), а также в борьбе с коррупцией (отрицательно – 47%; положительно – 7%).

Положительные отзывы Президент В.ЯНУКОВИЧ получил за улучшение до тех пор напряженных отношений с другими странами. 37% опрошенных считают внешнюю политику Президента «в целом хорошей», 16% - «в целом плохой». Положительные ответы преобладают на вопрос относительно борьбы Президента с терроризмом в Украине («в целом хорошо» - 38 процентов; «в целом плохо» - 17 процентов).

Н.АЗАРОВ в этом вопросе достиг лучших для себя показателей – 31% положительных ответов. Только каждый пятый украинец (19%) оценил его успехи в борьбе с терроризмом как «в целом плохие». Относительно усилий, направленных на улучшение отношений с другими странами, то здесь Н.АЗАРОВ отстает от В.ЯНУКОВИЧА («в целом хорошо» - 26%; «в целом плохо» - 23%).

Несмотря на то, что в Украине растет обеспокоенность ухудшением ситуации со свободой слова и прессы, 28% опрошенных ставят В.ЯНУКОВИЧУ хорошую оценку. В то же время 20% недовольны его работой в этом направлении. 52% респондентов не захотели или не смогли дать четкий ответ на этот вопрос.

В то время как В.ЯНУКОВИЧ получил преимущественно положительные оценки за улучшение отношений с другими странами, борьбу с терроризмом и отстаивание свободы слова, на остальные вопросы опрошенные дали преимущественно негативные ответы. Так, только 15% респондентов считают усилия, которые прилагает Президент в борьбе с несоблюдением прав человека, достаточными, 34%, в то же время, недовольны его работой в этом направлении. Так же 15% опрошенных положительно оценивают его успехи в развитии демократии в Украине, 29% дают негативную оценку. Относительно борьбы с преступностью, то лишь 13% украинцев оценили работу Президента как «в целом хорошую», неудовлетворительной ее считают 38% опрошенных.

Опрос проводился в Украине с 3 по 13 декабря 2010 года методами репрезентативной выборки. В опросе приняла участие тысяча человек из 35 населенных пунктов. Совокупность опрошенных отвечает структуре взрослого населения Украины.