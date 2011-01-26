Завтра националистические организации проведут акции по всей Украине

Завтра общественные организации националистической направленности, в том числе ОО «Тризуб», проведут в областных центрах Украины акцию «Нет - политическим репрессиям!».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила представитель ОО «Жіноча Січ» Олеся ПРИМЕНКО.

По ее словам, акция должна начаться 27 января в 14.00.

«При этом она состоится не только в Киеве, а во всех областях Украины. Она будет проходить без флагов, с участием разных общественных организаций», - сказала О.ПРИМЕНКО.

По ее словам, активисты планируют провести мероприятие в Киеве под стенами Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 января, по данным "Жіночої Січі", в отделениях милиции находятся 11 членов Всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры.