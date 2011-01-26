То, что происходит с ценами, - это, оказывается, не рост, а его сдерживание
17:11, 26 января 2011Политика
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По крайней мере, так считает Попов
Председатель КГГА Александр ПОПОВ дал поручение профильным управлениям Киевской городской государственной администрации провести мониторинг и разработать комплексную программу, направленную на стабилизацию цен на продукты питания в городе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он сказал: «Нам срочно необходимо принять меры для стабилизации цен на основные продукты питания в Киеве. Осенью, благодаря проведению ярмарок, нам удалось удержать рост цен, но нужно подходить к решению этого вопроса комплексно. Для этого необходимо разработать программу мероприятий, которые позволят стабилизировать цены на продукты питания и установить контроль над ними».
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