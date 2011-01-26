Правозащитники требуют уволить председателя Высшего спецсуда

Представители законодательных и правозащитных организаций требуют освободить председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонида ФЕСЕНКО от должностей судьи и члена Высшего совета юстиции в связи с нарушением присяги, сообщает сайт УНИАН-Права человека.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Марина ГОВОРУХИНА, соответствующее заявление с подписями представителей Украинского Хельсинского союза, Харьковской правозащитной группы, Центра политико-правовых реформ, Ассоциации законодателей Украины, Международного женского правозащитного Центра “Ла Страда–Украина” и других организаций направлено Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и в Высший совет юстиции.

"В соответствии с Конституцией профессиональные судьи не могут принимать участие в какой-либо политической деятельности. Показательным является тот факт, что народный депутат Л.ФЕСЕНКО 7 октября проголосовал за избрание себя судьей Высшего суда по гражданским и уголовным делам. После приобретения статуса судьи Л.ФЕСЕНКО не прекратил осуществлять полномочия народного депутата и продолжил принимать участие в пленарных заседаниях Верховной Рады и в заседаниях парламентского комитета по вопросам правосудия. Во многих случаях голос Л.ФЕСЕНКО как народного депутата становился решающим – 226-м, а присутствие на заседании комитета обеспечивало кворум. Такие действия подвергают сомнению легитимность принятых решений", - считают авторы обращения.

По мнению правозащитников, игнорирование требований о несовместимости деятельности судьи и активной политической деятельности является "примером сознательного и преднамеренного нарушения закона и утверждает в сознании граждан мнение о зависимости всей системы судов, рассматривающих гражданские и уголовные дела, от Партии регионов, которую представляет в Верховной Раде судья – народный депутат Л.ФЕСЕНКО". "Также это наносит непоправимый вред Высшему совету юстиции, как органу, который отвечает за принятие решений по соблюдению судьями требований о несовместимости, и членом которого является Л.ФЕСЕНКО", - отмечается в заявлении.

По данным газеты "Вечерний Луганск", Л.ФЕСЕНКО, выступая на последней прошлогодней сессии Луганского областного совета, заявил депутатам: «Я хочу дать вам обязательство, пока я работаю председателем Высшего суда Украины, никто из вас не будет иметь неприятностей".

"Приняв публичные обязательства в течение пребывания на должности главы Высшего специализированного суда оберегать депутатов областного совета от «неприятностей», судья Л.ФЕСЕНКО продемонстрировал готовность использовать должность главы Высшего суда в интересах должностных лиц, что нивелирует авторитет судебной власти, веру в ее справедливость, беспристрастие, честность и неподкупность в глазах всякого рассудительного, законопослушного и информированного человека. Такие обязательства не предусмотрены ни одним законом и являются несовместимыми с высоким статусом судьи", - считают представители законодательных и правозащитных организаций.