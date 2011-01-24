У Колесникова - инфаркт

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня утром перенес инфаркт и в клинике «Феофания» ему была сделана операция.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь вице-премьера Юрий ГРОМНИЦКИЙ.

“Сегодня утром он перенес инфаркт. В клинике “Феофания” ему была сделана операция”, - сказал Ю.ГРОМНИЦКИЙ.

Он отметил, что сейчас состояние Б.КОЛЕСНИКОВА оценивается как стабильное, однако по информации врачей, он будет нетрудоспособен в течение 2-3 недель.

Как сообщал УНИАН, на завтра, 25 января, был запланирован визит Б.КОЛЕСНИКОВА в Брюссель.