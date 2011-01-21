В США обеспокоены выборочным правосудием в Украине

США обеспокоены выборочным применением правосудия в Украине.

Об этом заявил второй заместитель Госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Томас МЕЛИА сегодня во время встречи с лидером партии "Батьківщина" Юлией ТИМОШЕНКО.

"Выборочное применение правосудия недопустимо для любой демократической страны", - отметил он, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Т.МЕЛИА также выразил обеспокоенность в связи с растущим давлением на гражданское общество, ухудшением ситуации в медиапространстве и существенным сужением политического плюрализма.

"США внимательно следят за развитием ситуации в Украине. Относительно событий, которые вызывают нашу обеспокоенность, будут сделаны соответствующие заявления", - заверил он.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что главными приоритетами для ее политической силы остаются укрепление демократии, соблюдение прав человека и европейская интеграция Украины.