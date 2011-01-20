Хорошковский заверил, что повторные взрывы в Макеевке предотвращены

Глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заверил жителей Макеевки, что они «могут спать спокойно», так как возможность повторных взрывов в городе предотвращена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава СБУ заявил сегодня на пресс-конференции в г. Макеевке.

«Хочу сказать горожанам, что на сегодня они могут спокойно спать, спокойно водить детей в садик и школы. На сегодня мы не видим проблем. Мы задействуем все возможные механизмы для того, чтобы повторения данных взрывов не было», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что после первых двух взрывов, которые были «небольшой мощности», правоохранителями была проделана огромная работа в рамках открытого уголовного дела по статье «терроризм».

«Мы не можем на сегодня рассказывать, безусловно, о деталях проводимого расследования по абсолютно понятным причинам. Единственное, что могу сказать, что у нас достаточно материала для того, чтобы проводить эти расследования, - рассказал глава СБУ, - После получения первичной информации была проделана громадная работа и сотрудниками МВД, и сотрудниками Службы безопасности по выявлению возможных очагов взрыва».

«На сегодня могу с уверенностью сказать, что данная работа показала, что во всех местах, где возможно скопление людей, где, опять-таки указные в записке были предполагаемые места, эта информация не подтвердилась», - подчеркнул В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он отметил, что основной версией преступления рассматривается вымогательство денежных средств. «Очевидно, что из тех материалов, которые у нас есть, первичная версия – это, прежде всего, версия, связанная с финансовыми ресурсами, с желанием получить определенную сумму денег», - сказал глава СБУ.

Он акцентировал, что никакой закономерности в проведенных взрывах правоохранители не видят. «Никакой закономерности во взрывах нет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. Но при этом он добавил: «На мой взгляд, близость взрывов к органам власти (к зданию горисполкома) как раз должно было подчеркнуть вот эту необходимость требовать им определенную финансовую сумму».

Он не стал уточнять, кто вымогал деньги и не сказал, о какой конкретной сумме идет речь. «От какого лица (написана записка с требованием о деньгах) – не указано, это обращение к органам власти. Говорить о сумме не принципиально, но деньги были затребованы достаточно большие», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

«Для нас, для проводимой операции самое главное – это жизнь и здоровье людей. И это сегодня для нас приоритет и все наши действия связаны с этим», - еще раз заверил руководитель СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.