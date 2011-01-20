Янукович приказал усилить меры безопасности по всей стране

19:48, 20 января 2011
Политика
3490 0

Визит в Японию сокращен 

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сократил свой визит в Японию из-за взрывов в Макеевке, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины принял решение сократить свой визит в Японию в связи со сложной ситуацией, сложившейся вокруг взрывов в Макеевке Донецкой области", - говорится в сообщении.

Визит, начавшийся во вторник, должен был длиться еще завтрашний день.

По возвращении В.ЯНУКОВИЧ намерен провести совещание с руководителями силовых ведомств. Он уже поручил правоохранительным органам перейти на усиленный вариант несения службы и принять дополнительные меры безопасности во всех регионах Украины.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter