Янукович приказал усилить меры безопасности по всей стране

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сократил свой визит в Японию из-за взрывов в Макеевке, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины принял решение сократить свой визит в Японию в связи со сложной ситуацией, сложившейся вокруг взрывов в Макеевке Донецкой области", - говорится в сообщении.

Визит, начавшийся во вторник, должен был длиться еще завтрашний день.

По возвращении В.ЯНУКОВИЧ намерен провести совещание с руководителями силовых ведомств. Он уже поручил правоохранительным органам перейти на усиленный вариант несения службы и принять дополнительные меры безопасности во всех регионах Украины.