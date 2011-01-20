Ющенко рассказал, что пишет мемуары

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пишет мемуары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом экс-президент сказал во время общения с журналистами в Институте стратегических инициатив, созданном им.

По его словам, в этой книге он расскажет не только о своей политической карьере, периоде президентства, но и будет рассуждать на мировоззренческие темы, темы становления его государственной политики.

«Если бы когда-то у меня была возможность до народа донести очень многие нюансі принятия отдельных решений, я думаю, что нация многое изменила бы в своих взглядах по отношению к определенным личностям. Где за высокими словами, за красивыми костюмами очень часто была человеческая пустота, в основе которой было эго, слава и власть», - сказал В.ЮЩЕНКО.