Ющенко раскритиковал оппозицию за то, что разбрелась по площадям
Авантюристов, говорит, превозносить не надо
Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участия в акциях оппозиции 22 января, если будет попытка политизировать День Соборности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами в Институте стратегических инициатив, созданном екс-президентом Украины.
«Я посмотрю. Действительно, сейчас я вижу, что делается с подготовкой – делается партийный сценарий, который хотят завершить партийными, узкими решениями по очередным идолам. Я в таких мероприятиях участия принимать не буду», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
Он высказался категорически против политизации в день «святого для украинцев Дня соборности”, и раскритиковал то, что политические силы собирают людей на разных площадях. «Одни политические силы идут на Контрактовую площадь и называют себя демократами, другие идут на Михайловскую и называют себя демократ-патриотами. Третьи идут на историческую соборную площадь – Софийскую и тоже называют себя демократами, четвертые - на Европейскую. Скажите, какой еще комментарий нужен?», - спрашивает В.ЮЩЕНКО.
По его убеждению, нельзя политизировать вещи, которые относятся к вопросам становления нации. «Нельзя тянуть партийный жупан в таком святом действе», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что это политическая спекуляция - эксплуатировать тему Соборности. «Это то, что сводит на нет сущность этого дня. Не об авантюристах политических нужно говорить в этот день и превозносить их», - подчеркнул он.
В.ЮЩЕНКО заявил, что День Соборности является святым праздником – это день, “когда украинцы подали руку друг другу с разных берегов Днепра”. Он выразил надежду, что этот праздник будет воспринят в широких кругах общественности.
По мнению В.ЮЩЕНКО, такие события позволяют почувствовать нации свое единство.