У нардепа - предчувствие, что сдавать диппаспорта их заставляют неспроста

Аппарат Верховной Рады Украины обратился к народным депутатам, чтобы они сдали дипломатические паспорта на хранение в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщила в интервью журналистам народный депутат Украины Леся ОРОБЕЦ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).

Она отметила, что «Аппарат ВР направил каждому народному депутату сообщение, что, мол, в соответствии с распоряжением Президента от декабря прошлого года следует сдать свои дипломатические паспорта на хранение в МИД».

Л.ОРОБЕЦ отметила, что в соответствии с положением о дипломатических паспортах существует две категории получателей дипломатических паспортов. По ее словам, первая категория это те, кто ездит в служебные командировки «как дипломаты, как работники министерств, и действительно они хранят свои паспорта после поездки в министерстве (видимо речь идет о МИД – УНИАН)».

В то же время она добавила, что есть другая категория – «министры, президент страны и депутаты, которые получают этот паспорт как рабочий инструмент на весь срок полномочий». При этом депутат отметила: «Поэтому возникло нехорошее предчувствие, что это либо Председатель Аппарата ВР не вчитался и под общий список отправил и депутатов, или здесь есть определенные политические мотивы».

Л.ОРОБЕЦ отметила, что если паспорт придется сдавать в МИД, то, видимо, оттуда его необходимо «каким-то особым образом добывать и это приведет к тому, что от каких-то экстренных рабочих поездок придется просто отказаться».

Л.ОРОБЕЦ сказала, что сообщение от Аппарата ВР поступило ей «два дня тому назад». При этом она отметила: «Я лично, ознакомившись еще раз с положением о дипломатическом паспорте сдавать его (имеется в виду паспорт – УНИАН) не буду».

Она подчеркнула, что в частных целях не использует дипломатический паспорт. «Я в частные поездки не езжу одна, а тех, кто меня сопровождает в таких поездках, в дипломатический паспорт не впишешь, и в чемодан с собой не упакуешь», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 января, Департамент информационной политики МИД Украины распространил комментарий первого заместителя министра иностранных дел Руслана ДЕМЧЕНКО о порядоке оформления и пользования дипломатическими и служебными паспортами. В нем “Министерство иностранных дел Украины констатирует пренебрежение некоторыми должностными лицами требованиями законодательства о возвращении дипломатических паспортов по окончании командировок”.

В МИД напомнили, что порядок оформления и пользования дипломатическими и служебными паспортами Украины регулируются Положениями о дипломатическом и служебном паспортах Украины, которые утверждены Указом Президента Украины от 26 февраля 1998 года №153/98, и Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка оформления, выдачи, возвращения, хранения и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Украины» №1873 от 27.11.1998 г. Отмеченными нормативно-правовыми актами предусмотрено возвращение дипломатических и служебных паспортов на хранение в архив МИД в 10-дневный срок по завершении служебной командировки за границу. Министерство также обращает внимание, что в соответствии с законодательством Украины ответственность за несвоевременное возвращение или невозвращение на хранение в МИД дипломатических и служебных паспортов, а также их использование для частных поездок лежит на лицах, которым такие паспорта были оформлены, и руководителях тех органов, по представлению которых оформлялись паспорта.