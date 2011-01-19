Регионала спрашивают, почему Черновецкий и Ко на свободе

Лидер ОО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК считает, что народному депутату от Партии регионов Вадиму КОЛЕСНИЧЕНКО не стоит подсчитывать убытки, нанесенные столицы во время налогового Майдана, а лучше обратиться в суд и в Генеральную прокуратуру с иском о привлечении мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды к ответственности “за совершенные ими преступления в отношении киевлян”.

Об этом З.ШКИРЯК заявил, комментируя недавнее выступление В.КОЛЕСНИЧЕНКО в эфире программы «Свобода слова», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

«Мне кажется, что народному депутату от ПР В.КОЛЕСНИЧЕНКО не стоит подсчитывать убытки, нанесенные столицы во время Налогового Майдана. Если он уже так заботится о киевлянах, то пусть вместе с премьер-министром АЗАРОВЫМ лучше займутся подсчетом убытков, нанесенных Киеву и его жителям за 4 года правления их партнеров и соратников по коалиции в Киевсовете - ЧЕРНОВЕЦКОГО и Ко». З.ШКИРЯК считает, что будет правильно, если В.КОЛЕСНИЧЕНКО после своих заявлений обратится в суд и Генпрокуратуру с иском о немедленном привлечении представителей команды Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «к уголовной ответственности за совершенные ими против киевлян злодеяния».

По словам лидера «Нового Киева», ущерб столицы причинили и “бело-голубые Майданы в 2006-2007 годах”, но тогда вопрос не поднимался.

“Поэтому к В.КОЛЕСНИЧЕНКО один вопрос - почему до сих пор ЧЕРНОВЕЦКИЙ и Ко на свободе? Ведь убытки, нанесенные столицы за годы его правления, оцениваются в десятки миллиардов. Наглый грабеж киевских активов до сих пор остается безнаказанным. Вот и получается, что власть, как всегда, использует политику двойных стандартов. С одной стороны, безосновательно преследует людей только за то, что они вышли отстоять свои права и свободы, а из другой - сознательно скрывает реальных вдохновителей и организаторов хищения собственности киевлян», - заявил З.ШКИРЯК.